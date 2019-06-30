Пресс-секретарь Трампа получила ушибы в драке с северокорейцами на границе

Новый пресс-секретарь администрации американского президента Стефани Гришэм получила ссадины и ушибы в давке на межкорейской границе. Инцидент произошел на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в воскресенье, 30 июня, сообщает телекомпания CNN.

Гришэм приняла участие в стычке с северокорейскими журналистами, сопровождавшими Ким Чен Ына.

По словам обозревателя телеканала CNN Джима Акоста, причиной ссоры пресс-секретаря Белого дома и северокорейцев стали лучшие места для съемок рядом с Трампом и Кимом.

Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошли в Доме свободы в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей. В ходе встречи лидерам стран удалось договориться о создании спецгрупп переговорщиков, которые выработают детали «хорошей сделки».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Трамп первым из президентов США посетил КНДР.