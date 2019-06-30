Матвиенко назвала условие возобновления российско-грузинских отношений

Диалог России и Грузии может быть восстановлен только после прекращения «русофобской волны» в Тбилиси и извинений со стороны грузинского правительства. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье, 30 июня.

По ее словам, Грузия «показала себя как безответственный член международного сообщества», пригласив российских депутатов и «устроив провокацию», которая, по мнению Матвиенко, была заранее заготовлена.

Также спикер Совбеза РФ отметила, что с полной уверенностью может сказать — за происходящими в Тбилиси событиями стоит очередной виток борьбы за власть.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Тбилиси демонстранты требуют отставки главы МВД. Протестующие считают, что глава МВД Грузии Георгий Гахария должен понести ответственность за действия полиции в день, когда штурмовали парламент.