Детский сад на Гражданском оградили забором с колючей проволокой

Местные жители не понимают, к чему такие меры предосторожности.

Обо всем сообщили петербуржцы, которые поделились новостью и фотографиями с изданием «Фонтанка». Они увидели колючую проволоку и написали, что детский сад теперь похож на тюрьму. Для полноты картины там же размещена табличка «Охраняется собакой».

Комментируя фотографии, сотрудница учреждения заявила, что на них запечатлен фрагмент забора, который был установлен много лет назад прошлым руководством. В ближайшее время его собираются убрать и поставить новый – без проволоки и страшных надписей. Также она отметила, что никаких собак на территории нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новый детский сад в ЖК “Приневский” ввели в эксплуатацию. ДОУ рассчитано на 180 мест и получило адрес Русановская, 16, корпус 2. Его площадь составляет 4170 м2, предполагается, что в нем будут заниматься 10 разновозрастных детских групп.