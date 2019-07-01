Ученые считают, что мужчинам лучше отказаться от чипсов

Вредная пищевая привычка может сказаться на успешности зачатия ребенка.

Об этом рассказали ученые из США, которые выяснили, какие продукты негативно сказываются на процесс зачатия малыша. Они уверяют, что не только женщинам, но и мужчинам нужно следить за состоянием здоровья и даже за рационом. Оказывается, что некоторая еда сказывается на подвижности сперматозоидов. Среди таких оказались чипсы, а среди напитков выделили все газировки.

К таким выводам ученые пришли после того, как обследовали три тысячи мужчин разного возраста. Те, кто чаще других употребляли вредный перекус, имели проблемы с репродуктивной функцией. Специалисты также отметили, что чипсы и газировки влияют на клетки, производящие сперматозоиды.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые обнаружили «рога» у любителей смартфонов. В исследовании принимали участие 1,2 тысяч человек, среди которых носителем «рогов» было 33%.