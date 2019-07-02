Петроградскую сторону ждут тяжелые пробки

Даже после часа пик на Петроградской стороне все непросто. Фото:
Даже после часа пик на Петроградской стороне все непросто. Фото: "Яндекс.Карты"

ГАТИ планируют обсудить график перекрытия проездов.

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции планируют обсудить план ограничений движения в Петроградском районе Петербурга во вторник 2 июля. КРТИ и “Центр транспортного планирования” представят подробный график, из которого станет ясно, когда, на сколько и какие проезды хотят перекрывать.

Уже известно, что движение хотят ограничить на Аптекарской наб., ул. Профессора Попова и наб. Карповки.

Можно предположить, что как только ограничения вступят в силу, ситуация на пр. Медиков, который пересекает все три указанных проезда, может еще сильнее усложниться. Сейчас на 11:40 2 июля в Санкт-Петербурге 4 балла пробок из 10, по данным Яндекс.Пробки, и серьезные осложнения фиксирует как раз на Петроградской стороне — «час пик» давно прошел. Улицы у метро “Петроградская” “краснеют” от числа машин. При этом сейчас дорожные работы идут на наб. Карповки от Медиков до Каменноостровского.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге вступили в силу ограничения движения на КАД и ЗСД.

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Петроградскую сторону ждут тяжелые пробки
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