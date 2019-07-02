Пелагея и Zventa Sventana бесплатно выступят на Дворцовой

Концерт пройдет 12 июля — к этому времени в Петербурге должны закончиться дожди.

Певица Пелагея выступит на Дворцовой площади Петербурга 12 июля в рамках фестиваля “Петербург Live”. Концерт посвящен многонациональному разнообразию России и культуре стран-соседей.

Среди участников мероприятия — группа Zventa Sventana, солистка которой, Тина Кузнецова, приняла участие в концерте Би-2 на Дворцовой площади в июне: музыканты вместе исполнили хит “Мой Рок-н-Ролл”. Кроме этого петербуржцы смогут услышать группы “Ива Нова”, Марина Капуро, “После 11” и Zdob si Zdub.

Концерт начнется в 18:00. Погоду на 10 дней вперед сложно предугадать, но сейчас синоптики дают обнадеживающие прогнозы: 12 июля (это пятница) в Петербурге прервется полоса дождей, и город ждет переменная облачность и 21 градус тепла.

Ранее Gazeta.SPb показала видео выступления Би-2 на Дворцовой площади.