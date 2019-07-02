Молодежь Гатчины приглашают поработать

Гатчинский Дворец молодежи с 8 по 12 июля 2019 года будет набирать подростков в трудовые бригады на август.

В первую очередь примут тех, кто состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области, а также тех подростков, которые проживают в малообеспеченных семьях и имеют прописку в Гатчине.

Гатчинская молодежь сможет обзавестись новым опытом и заработать небольшие деньги в трудовых бригадах.

Уточняется, что желающим поработать стоит поторопиться с подачей документов: в трудовых бригадах Гатчинского Дворца молодежи предусмотрено лишь 26 мест, сообщает издание «Гатчинская Служба Новостей».

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодежь массово выйдет на закраску преступной рекламы в Петербурге. В рамках акции более 100 волонтеров выдут на улицы города для избавления от незаконной рекламы, которая находится на тротуарах и фасадах зданий.