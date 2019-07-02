Google Карты расскажут, где находится автобус

Функция уже доступна для пользователей iOS и Android. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева
Функция уже доступна для пользователей iOS и Android. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева

В Москве сервис начал считать загруженность наземного транспорта.

Сервис Google Карты представил дополнительные функции, позволяющие отслеживать автобусы и трамваи, сообщили Gazeta.SPb в Google 2 июля. Приложение для Android и iOS показывает задержки наземного транспорта в реальном времени и публикует прогноз загруженности транспорта — пока что только в Москве.

Слежка за автобусами доступна для жителей Петербурга, Москвы и Казани в России. Сам сервис не является новинкой: в Сети уже есть приложения, показывающие троллейбусы и автобусы на карте.

В Москве аналитический сервис Google собирает анонимные отчеты пользователей с автобусных остановок и считает, сколько примерно людей может оказаться в одном автобусе. Информация доступна в том числе в “часы пик” — эксперты уже назвали маршруты, на которых пассажирам в салонах теснее всего: 882-ой, 760-ый и 144-ый.

Ранее Gazeta.SPb что Петроградскую сторону в Петербурге ждут еще более тяжелые пробки.

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