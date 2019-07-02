В Ленобласти откроют технопарки для детей

Кванториум
Кванториум" будет являться школой мышления совершенно нового типа. Фото: Pixabay

Детские технопарки «Кванториумы» откроют в Ленинградской области. Они будут оснащены современным оборудованием и программным обеспечением.

800 школьников региона будут обучаться в «Кванториумах», сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области. Также на базе технопарков собираются проводить крупные мероприятия.

Николай Емельянов, заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам, рассказал, что «Кванториум» будет являться школой мышления совершенно нового типа: в нем создана исключительная среда, которая предназначена для развития ребенка по различным техническим направлениям в ускоренном режиме.

«Кванториумы» собираются построить в Сосновом Бору, Гатчине, и Выборге. Также в селах и малых городах будут работать мобильные технопарки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов подписал изменения в постановлении о наградах за развитие спорта. Изменения коснулись юридической и технической терминологии.

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