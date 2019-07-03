Что известно о новом транспортном прокуроре Санкт-Петербурга

Владимиров (в центре) работал заместителем прокурора в Петербурге с 2005 по 2007-ой. Фото: http://nac.gov.ru

Владимиров (в центре) работал заместителем прокурора в Петербурге с 2005 по 2007-ой. Фото: http://nac.gov.ru

Владимир Владимиров возвращается в Санкт-Петербург из Тюменской области.

Глава прокуратуры Тюменской области отправляется в Санкт-Петербург после приказа Владимира Путина, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации от 3 июля. Владимир Владимиров займется делами транспортной прокуратуры Северо-Запада.

Владимиров работал в Тюменской области более 10 лет, при этом переехал в регион как раз из Петербурга, где являлся заместителем прокурора с 2005 по 2007 год.

Будущий прокурор родился в Татарстане в 1960 году. Получил юридическое образование в КГУ. Стажировался сперва на родине, затем в Набережных Челнах, где в 1987 году стал следователем. После этого он в 1988 возвращается в Казань. Спустя 10 лет он стал главой отдела расследования особо важных дел в Татарстане. В 2004 году он год работает прокурором Ленского округа Тюмени, а затем переезжает в Петербург.

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