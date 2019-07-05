ИИ научился находить новую информацию среди миллионов публикаций

Ученые из США создали алгоритм, приближенный к искусственному интеллекту, который будет делать прогнозы научных открытий и может ускорить развитие научной мысли.

Алгоритм носит название Word2vec. В ходе эксперимента он провел анализ 3,3 миллионов публикаций по материаловедению, которые были обнародованы с 1922-го по 2018-й год, пишет Planet Today со ссылкой на сотрудников Национальной лаборатории имени Лоуренса.

По результатам анализа алгоритм создал 200-мерный вектор, взяв за основу слова из статей. Анализ данного 200-мерного вектора позволил искусственному интеллекту постичь материаловедение, в связи с чем он смог заполнить некоторые пробелы в науке и предложить варианты по развитию.

Ученые зафиксировали, что термоэлектрические материалы, предложенные ИИ, превосходят среднее значение для подобных.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые смогли восстановить работу парализованных рук.