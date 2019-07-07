Пользователи соцсетей подозревают Зеленского в употреблении наркотиков

Жители Украины заподозрили президента Украины Владимира Зеленского в употреблении наркотиков из-за его странного поведения на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде.

На кадрах видео, выложенного на Youtube, Зеленский часто меняет выражение лица, пьет воду, дергается и выглядит потерянным. Некоторые пользователи сети сделали вывод, такое поведение лидера Украины можно объяснить либо похмельем, либо употреблением наркотических средств. Также есть мнение, что у президента просто стресс и сильное переутомление.

В комментариях написали: «Тут доза была большая и совсем не водки».

Ранее представителей украинской власти не раз подозревали в пристрастии к наркотикам.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что Зеленский говорил по-русски во время выступления в Донбассе. Зеленский заявил, что в последнее время в Донбассе якобы притесняют людей, говорящих на русском. Поэтому украинский президент продолжил выступление на русском, дабы больше не было манипуляций по этому поводу.