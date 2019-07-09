Суд приговорил замдекана ЛГУ имени Пушкина к 4 годам условно

Смольнинский районный суд вынес приговор Ольге Луньковой за получение взяток за помощь при поступлении в вуз и препятствование отчислению.

Суд установил, что замдекана по учебно-воспитательной работе заочников на юрфаке Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина в 2011-2015 годах брала взятки со студентов и абитуриентов, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Размер взяток колебался от 15 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, а общий ущерб от мошеннических действий Луньковой превысил 2,3 млн рублей.

Тем, кто хотел учиться на юридическом факультете платно и собирался перечислить деньги на счет университета, Лунькова обещала гарантированное поступление, если деньги абитуриенты заплатят ей лично. Кроме того, за взятку она обещала не вносить в приказ на отчисление студентов, пропустивших сессию, и сулила поставить им в зачетках положительные оценки по всем предметам без присутствия на зачетах и экзаменах. Взятки Лунькова брала, обещать обещала, но ничего не делала. В суде замдекана признала свою вину.

Помимо замдекана по учебной работе ЛГУ им. Пушкина «повезло» с охранником. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что уголовное дело охранника, ударившего беременную кошку о кафель, дошло до суда