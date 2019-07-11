Суд в Лондоне заблокировал имущество Минца на $572 млн

Лондонский суд фактически арестовал имущество Бориса Минца на $572 млн. Фото: wikipedia.org
Лондонский суд фактически арестовал имущество Бориса Минца на $572 млн. Фото: wikipedia.org

Высокий суд Лондона запретил российскому бизнесмену Борису Минцу и его троим сыновьям отчуждать имущество на сумму $572 млн, что равносильно его аресту.

Блокировки добился Банк непрофильных активов, созданный на основе банка «Траст», вместе с банком «Открытие». В исковых требованиях банки предъявили к взысканию убытки на сумму более $700 млн. В преддверии санации «Открытия» и Рост-банка Минц провел предположительно мошеннические сделки с облигациями структур O1 Group, принадлежащей Минцу. «ФК Открытие» и Рост-банк в 2017 году купили облигации «О1 груп финанс» на сумму около 57 млрд рублей, после чего вскоре ушли на санацию, где выяснилось, что облигации низколиквидные и не обеспечены надлежащим образом. В результате банки лишились возможности вернуть средства по выданным кредитам на сумму около $572 млн.

В мае Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с ООО «О1 Груп Финанс» Бориса Минца 19,3 млрд рублей по иску банка «Траст».

Следственный комитет заинтересовался бизнесом Бориса Минца в прошлом году после обращения главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова. Весной этого года Борис Минц и его трое сыновей с семьями уехали в Великобританию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на счетах экс-министра Абызова арестованы €122 млн

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