«Ламантин» не заинтересовал куратора «оборонки»

В конструкторском бюро сообщили, что "Ламантин" может быть оснащен радиоэлектронным оружием. Фото: vk.com

В конструкторском бюро сообщили, что "Ламантин" может быть оснащен радиоэлектронным оружием. Фото: vk.com

Заместитель Дмитрия Медведева Юрий Борисов на Международном военно-морском салоне в Петербурге не стал осматривать модель авианосца «Ламантин».

Зампредседателя правительства, курирующий оборонную отрасль, осматривал выставку вместе с главой Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым, главкомом ВМФ Николаем Ереминым, врио губернатора Петербурга Александром Бегловым и другими высокопоставленными гостями МВМС-2019. После осмотра нескольких стендов ОСК с моделями кораблей Алексей Рахманов пригласил подойти к модели «Ламантина», разработанного конструкторами «Невского ПКБ», однако Борисов сказал «дальше пошли», развернулся и направился к другим экспонатам, сообщает Regnum.

Авианосец с атомной энергоустановкой «Ламантин» может находиться в автономном плавании 4 месяца. Длина корабля составляет 350 м, водоизмещение — 80−90 тыс. т. В составе экипажа будет 2,8 тыс. человек. Корабль рассчитан на 50 лет службы. На днях адмирал Евменов сказал, что этот атомный авианосец не построят в ближайшие годы, поскольку сначала надо модернизировать единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», поступивший на службу в 1991 году. Дело осложняется тем, что осенью прошлого года в Мурманске утопили плавучий док, необходимый для его ремонта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге презентован макет новейшего авианосца «Ламантин»