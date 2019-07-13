Какие продукты попадают на шведский стол вторично

В течение дня на шведском столе в турецком отеле могут стоять одни и те же оливки. Фото: pixabay.com

В течение дня на шведском столе в турецком отеле могут стоять одни и те же оливки. Фото: pixabay.com

Глава турецкой федерации отельеров Осман Айык рассказал, какие оставшиеся от завтрака продукты могут попасть на шведский стол в обед, а потом и на ужин.

Турецкие отели никогда повторно не выставляют на шведский стол скоропортящиеся продукты, сообщил Осман Айык. Однако есть список продуктов, остатки которых могут быть повторно использованы в течение дня. Это такая еда с длительным сроком хранения, как, например, пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье. Если они остались после завтрака, то их допустимо использовать и на обеде, и поставить на стол во время ужина.

Он подчеркнул, что никогда пища не попадает на шведский стол с тарелок туристов. Если гость отеля оставил на своей тарелке нетронутой какую-то еду, она все равно пойдет в мусорное ведро. Если на шведский стол выставляются скоропортящиеся продукты, то их также вовремя выбрасывают.

Глава федерации отельеров добавил, что в Турции жесткие критерии хранения и использования продуктов питания, и отели строго следят за сроком хранения продуктов. Он сказал, что постановка вопроса, что лучше есть со шведского стола, чтобы не отравиться, неверная в корне. Вся еда, подаваемая на шведском столе, безопасна, и никто в отелях не травится, сказал Осман Айык.

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