США объявит о введении санкций против Турции на следующей неделе

На данный момент официального заявления американского правительства ещё не было. Также неизвестно, в чём именно санкции будут заключаться.

По данным агентства Bloomberg, в администрации президента Соединенных Штатов Америки определились с пакетом санкций против Турции. Отмечается, что они будут введены по причине того, что Анкара приобрела российские зенитные ракетные системы С-400.

Согласно информации агентства, уже до конца следующей недели будет сделано официальное заявление на этот счет. При этом сообщается, что выбор делался из трех возможных пакетов ограничений в пользу наиболее целесообразного. Однако в чем именно будут заключаться ограничения в сторону Турции не уточняется.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по данным СМИ, западные спецслужбы готовят поддельную информацию о Путине.