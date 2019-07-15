Петербуржцы заметили в Кронштадте прибывшую лодку «Владикавказ»

Подводная лодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт для того, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде. Праздник состоится 28 июля.

Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» проекта 877 прибыла в Кронштадт ещё в преддверии выходных для того, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде. Местным жителям удалось увидеть лодку воочию, передает piter.tv.

Данная дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 относится к малошумным моделям. Корпус её выполнен в «дирижабельной» форме с некоторым удлинением, при помощи чего достигается наибольшая обтекаемость сооружения.

Лодка примет участие в Военно-морском параде, который будет проходить 28 июля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге стартуют фестивали, посвященные Михаилу Лермонтову и Владимиру Маяковскому.