Петербуржцы заметили в Кронштадте прибывшую лодку «Владикавказ»

Подводная лодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт для того, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде. Праздник состоится 28 июля.
Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» проекта 877 прибыла в Кронштадт ещё в преддверии выходных для того, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде. Местным жителям удалось увидеть лодку воочию, передает piter.tv.
Данная дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 относится к малошумным моделям. Корпус её выполнен в «дирижабельной» форме с некоторым удлинением, при помощи чего достигается наибольшая обтекаемость сооружения.
Лодка примет участие в Военно-морском параде, который будет проходить 28 июля.
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