Волонтеры из Петербурга помогут обновить усадьбу XVIII века под Псковом

В поселке Волошово на 2 недели открыли палаточный лагерь.

Палаточный лагерь появился в поселке Волошово в Псковской области. Волонтеры из Петербурга и Мурманска приехали помочь в восстановлении усадьбы Васильчиковых-Строгановых.

Памятник федерального значения пребывает в тяжелом состоянии. Ему нужен ремонт, уборка территории, работа по защите от пожаров и старения, сообщили в администрации Псковской области 15 июля. Год назад в пожаре сгорела крыша графской резиденции.

Члены волонтерского лагеря, который устраивают в Волышово во второй раз, в течение 2 недель помогут, к примеру, в ремонте конюшни и уборке территории.

Строганов являлся опекуном детей поэта Александра Пушкина. Сама усадьба существует с XVIII века. Администрация Псковской области намерена восстановить памятник до 2024 года. Например, к реставрации хотят привлечь студентов архитектурных ВУЗов — их начнут отправлять в Волышово на практики.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов поделился планом по реставрации сложных фасадов зданий Петербурга.