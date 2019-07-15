Ведение здорового образа жизни может предотвратить деменцию

Ученые из Медицинской школы Университета Экстер выявили снижение риска развития деменции на 32% у тех людей, что придерживаются здорового образа жизни.

Отмечается, что люди имели генетическую предрасположенность к развитию данного недуга. Для снижения риска развития деменции они придерживались простых правил: ежедневные умеренные нагрузки, правильное питание и отказ от вредных привычек.

Именно подобный образ жизни помогает предотвратить или снизить вероятность развития деменции. Исследование длилось 8 лет и в нем приняло участие более 200 тысяч добровольцев в возрасте от 60 лет.

Всего за 8 лет было зафиксировано 1769 случаев развития заболевания. Риск снижался у тех, кто вел здоровый образ жизни.

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