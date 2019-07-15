Силикатный гель может сделать Марс пригодным для жизни

На Красную планету хотят отправить микроорганизмы с Земли. Фото: pixabay.com
На Красную планету хотят отправить микроорганизмы с Земли. Фото: pixabay.com

Куполы из геля создадут парниковый эффект и растопят лед.

Марс предлагают заполнить силикатным гелем, чтобы сделать его пригодным жизни. Над участками с водяным льдом построят специальные “куполы” из геля.

Сооружения позволят поднять температуру под куполами до 0 градусов и заблокировать ультрафиолетовое излучение, сообщает Nature Astronomy.

Марс больше всех из планет Солнечной системы похож на Землю — но ему не хватает кислорода, там слишком холодное и низкое давление. Куполы из силикатного геля помогут создать “парниковый эффект”, который поднимет температуру до 0, что обеспечит таяние подземного льда. После этого — в лучшем случае — на Красной планете смогут выжить микроорганизмы с Земли, которые начнут процесс терраформирования планеты. Силикатный гель производят на Земле в промышленных масштабах, так что вариант отличается хотя бы относительно низкой стоимостью.

Стоит отметить, что площадь поверхности Марса в три раза меньше земной, но на планете нет океанов, которые покрывают большую часть поверхности Земли.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что новые данные NASA могут доказать существование жизни на Марсе.

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