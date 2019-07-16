Полицейских Австралии посадили за руль BMW M5

Теперь стражи порядка Виктории войдут в список самых скоростных полиций мира.

Автомобильный парк пополнил седан BMW M5 Competition. Теперь австралийские слуги порядка войдут в список самых быстрых полиций мира.

Новый BMW развивает скорость до 305 км/ч, при этом достигает отметки в 100 км/ч на спидометре за 3,3 секунды. СМИ сообщают, что новинка позволит позволит полиции Австралии возглавить список самых быстрых полиций мира, но вряд ли это так: раньше лидерство держали правоохранители Арабских Эмиратов из-за наличия у них Bugatti Veyron. Должно быть, до сих держат — Bugatti разгоняется до 407 км/ч и немного быстрее набирает скорость.

Стоимость новый машины парка полиции Виктории составила почти 230 тысяч австралийских долларов — чуть больше 10 млн рублей. В BMW Group Australia заявили, что уровень преступности — конечно же — уже значительно упал.

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