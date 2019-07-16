В 2019 году диспансеризацию пройдут более миллиона жителей Петербурга

Беглов рассказал о диспансеризации на совещании в Смольном. Фото: gov.spb.ru

Беглов рассказал о диспансеризации на совещании в Смольном. Фото: gov.spb.ru

Более миллиона петербуржцев смогут пройти диспансеризацию в 2019 году. Об этом сообщил врио губернатора Александр Белов на совещании в Смольном.

По информации комитета по здравоохранению, профилактические осмотры охватят 1 млн 770 тыс. взрослых горожан. Это на 35,7% превышает показатели прошлого года и почти в три раза превышает показатели 2013 года.

На сегодняшний день диспансеризацию прошли чуть больше половины петербуржцев — 52%.

Беглов заявил, что для удобства горожан поликлиники должны вести прием в субботу и воскресенье. Таким образом, петербуржцам не придется отпрашиваться ради прохождения необходимых обследований.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что больницы Петербурга к 2020 году в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закупят новое оборудование на 600 млн рублей.