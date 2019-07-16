«Меркурий» выявил нарушения при ввозе в Петербург сухого молока

При ввозе сухого молока нашли нарушение. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При ввозе сухого молока нашли нарушение. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Петербурге с помощью системы «Меркурий» нашли нарушения при ввозе молочной продукции. В отношении поставщика ООО «Спектр» возбуждены административные дела.

Специалисты обнаружили несоответствие объемов входящей и исходящей продукции при ввозе ООО «Спектр» сухого молока, пишет «Мойка78«.

«Исходящий объем сухой молочной сыворотки в несколько раз превысил количество поступившей продукции на предприятие», — уточнили в Управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Кроме того, ветеринарные сопроводительные документы (ВСД), оформленные в Брянской области, гасились на территории организации в Петербурге в течение одной минуты после их оформления.

Подобное оформление документов не обеспечивает необходимый контроль товаров, что нарушает правила «Меркурия».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России 15 июля начался эксперимент по маркировке молочной продукции.