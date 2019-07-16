«Меркурий» выявил нарушения при ввозе в Петербург сухого молока

При ввозе сухого молока нашли нарушение. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
При ввозе сухого молока нашли нарушение. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Петербурге с помощью системы «Меркурий» нашли нарушения при ввозе молочной продукции. В отношении поставщика ООО «Спектр» возбуждены административные дела.

Специалисты обнаружили несоответствие объемов входящей и исходящей продукции при ввозе ООО «Спектр» сухого молока, пишет «Мойка78«.

«Исходящий объем сухой молочной сыворотки в несколько раз превысил количество поступившей продукции на предприятие», — уточнили в Управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Кроме того, ветеринарные сопроводительные документы (ВСД), оформленные в Брянской области, гасились на территории организации в Петербурге в течение одной минуты после их оформления.

Подобное оформление документов не обеспечивает необходимый контроль товаров, что нарушает правила «Меркурия».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России 15 июля начался эксперимент по маркировке молочной продукции.

ввоз молочная продукция Россельхознадзор сухое молоко
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти дорожникам отменили летний отпуск
Геополитика и муниципальные выборы: атака на Приморск идет из Финляндии
Китайский студент в Мурино ранил девушку ножом
«Меркурий» выявил нарушения при ввозе в Петербург сухого молока
В Ленобласти отремонтировали участок трассы «Сосновый Бор — Глобицы»
Незнакомцы с пистолетом отобрали у петербуржца 400 тысяч на Искровском
Оптовые цены на сахар рухнули на 27,5%
В Петербурге впервые пройдет битва помидорами