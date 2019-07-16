Россияне не могут подать заявления в ЗАГС из-за сбоя в системе

В системе ЗАГС второй день неполадки. Фото: pixabay.com
В системе ЗАГС второй день неполадки. Фото: pixabay.com

В единой базе ЗАГС произошел сбой. С проблемами столкнулись жители Петербурга и других городов России.

«Проблема носит общероссийский характер, оператором системы-ФНС России-делается все возможное для восстановления работоспособности», — сообщила руководитель агентства ЗАГС Ульяновской области Жанна Назарова в twitter.

Получить свидетельства о браке, рождении и смерти россияне не могут с 15 июля. Работы по устранению сбоя ведутся. Однако проблемы продолжают испытывать в Петербурге, Екатеринбурге, Ульяновске, Владимире, Казани и других городах.

Сбой в работе ЗАГС, вероятно, связан с проведение ФНС России технических работ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пятая часть жителей Петербурга считает регистрацию брака ненужной процедурой. Они уверены, что подача заявления в ЗАГС — всего лишь формальность.

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