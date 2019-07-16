Над Озерками облака стянулись в «Око Саурона»

Во вторник вечером, 16 июля, внимание жителей Выборгского района Санкт-Петербурга было устремлено к небу.

Причиной этого было необычное явление природы. Густые серые облака собрались в огромную воронку. Местные жители уже нарекли в социальных сетях уникальное явление «оком Саурона».

Фотографии удивительной воронки торнадо из облаков в небе над Озерками было опубликовано очевидцами в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Санкт-Петербурга активно обсуждают «хляби небесные» или «око Саурона» в социальных сетях. Кто-то из комментаторов нарек явление «порталом в будущее», некоторые шутят про «Большого Брата», который следит за петербуржцами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что футболист Фёдор Смолов натёр морковку в рот Ольги Бузовой в онлайн-шоу.