Арктику освоят еще не скоро

Для разработки месторождений не хватает буровых установок.

Крупные месторождения в Арктике начнут разрабатывать лишь к 2030 году — в лучшем случае. Главные нефтегазовые компании планируют завершить разведку региона только во второй половине 2020-ых годов, сообщает газета “Коммерсантъ” 17 июля.

В Минприроды разработали проект о геоработах в Арктике до 2035 года. Именно ориентируясь на него сформируют грузовую базу Северного морского пути. “Газпром” и “Роснефть” завершат доразведку месторождений в 2025-2030 годах, а сами работы на них начнутся уже после этого.

Компаниям не хватает морских буровых установок, которые бы серьезно ускорили процесс освоения региона, сообщает газета. Фактически, сейчас в Арктике работают лишь две установки, принадлежащие “Газпром-флоту”. При этом будущее региона зависит от цен на нефть: если они будут низкими, то проект станет нерентабельным. Нефть сегодня стоит 64,4 доллара за баррель — год назад цена составляла почти 72 доллара.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге серьезно рассчитывают на освоение Арктики: в перспективе город получит новые рабочие места.