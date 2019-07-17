У завода подъемного оборудования в Рыбацком сменился владелец

Петербургский предприниматель Владимир Воронов стал новым владельцем ООО «Завод подъемно-транспортного оборудования им. Кирова».

На бизнесмена в начале июля оформили 100% долей предприятия. Об этом сообщается в отчете компании, пишет «Фонтанка».

Владимир Воронов известен как бенифициар ЗАО «Юнитест-Рентген» — производителя высокотехнологичного оборудования. В частности, предприятие осуществляет поставки для военной отрасли.

Завод подъемно-транспортного оборудования им. Кирова ведет деятельность с 1930 года. Предприятие обслуживает подъемные механизмы и поставляет оборудование для транспортной отрасли. Среди его партнеров и клиентов ПАО «Трансконтейнер», «Росэнергоатом» и ЛАЭС.

Выручка завода в 2017 году, по данным из открытых источников, составила 705 млн рублей. Из них чистая прибыль — 14 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Московский кредитный банк стал акционером компании «Аптечная Сеть 36,6». Доля его составила 19,65%.