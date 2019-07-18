В День ВМФ в Ораниенбаум пустят дополнительные поезда

Для желающих посмотреть на парад пустят дополнительные электрички. Фото: pixabay.com

Для желающих посмотреть на парад пустят дополнительные электрички. Фото: pixabay.com

В День ВМФ, 28 июля, будут пущены дополнительные 12 пар поездов в Ораниенбаум для зрителей, которые захотят посмотреть на Главный военно-морской парад с кронштадтского форта «Константин».

Дополнительные пригородные поезда состыкованы по времени с отправлением из Ораниенбаума шаттлов до форта «Константин», сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания. Подробно с расписанием движения электричек вы можете ознакомиться на сайте АО «СЗППК» www.ppk-piter.ru.

Дополнительные пригородные поезда в Ораниенбаум отправятся с Балтийского вокзала по следующему расписанию: 9:00, 9:30, 10:00, 10:15, 10:45, 13:00, 13:45, 13:55, 14:05, 14:35, 15:05, 15:30. Обратно в Петербург электрички из Ораниенбаума пойдут в 10:10, 10:41, 11:03, 11:25, 11:52, 14:10, 14:45 15:00, 15:15, 15:45, 16:10, 16:45.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пешая репетиция парада ВМФ прошла на Сенатской площади