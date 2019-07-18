«Ленинград» откроет четырехдневный фестиваль «Нашествие»

Ежегодный музыкальный фестиваль «Нашествие» стартует 18 июля в Тверской области. В этом году он впервые пройдет в четырехдневном формате.
Фестиваль откроют группировка «Ленинград», Глеб Самойлов с симфоническим оркестром и «Северный флот». Выступления их намечены на нулевой день.
Основная программа «Нашествия» запланирована на 19-21 июля. Артисты будут выступать на трех сценах — «Главная», «Наше 2.0» и «Ультра». Свою музыку исполнят более 130 коллективов. Среди участников фестиваля группа ДДТ, «Сплин», «Алиса», «Ночные снайперы», «Мумий Тролль», «Би—2», Вячеслав Бутусов и многие другие.
Развлекательную часть фестиваля составят лекции, кинопоказы, мастер-классы, выставка автомобилей, турниры по пляжному футболу и волейболу.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге стартовал фестиваль «Опера — всем».