«Ленинград» откроет четырехдневный фестиваль «Нашествие»

Фестиваль "Нашествие" проходит в 20-й раз. Фото: vk.com/nashestvie

Фестиваль "Нашествие" проходит в 20-й раз. Фото: vk.com/nashestvie

Ежегодный музыкальный фестиваль «Нашествие» стартует 18 июля в Тверской области. В этом году он впервые пройдет в четырехдневном формате.

Фестиваль откроют группировка «Ленинград», Глеб Самойлов с симфоническим оркестром и «Северный флот». Выступления их намечены на нулевой день.

Основная программа «Нашествия» запланирована на 19-21 июля. Артисты будут выступать на трех сценах — «Главная», «Наше 2.0» и «Ультра». Свою музыку исполнят более 130 коллективов. Среди участников фестиваля группа ДДТ, «Сплин», «Алиса», «Ночные снайперы», «Мумий Тролль», «Би—2», Вячеслав Бутусов и многие другие.

Развлекательную часть фестиваля составят лекции, кинопоказы, мастер-классы, выставка автомобилей, турниры по пляжному футболу и волейболу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге стартовал фестиваль «Опера — всем».