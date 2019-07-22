Женщина решила выйти замуж за канделябр в Великобритании

Она заявила, что влюбилась в вещицу с первого взгляда.

Гражданка Великобритании Аманда Либерти рассказала о своем намерении вступить в брак с канделябром. Обо всем рассказывает Daily Mirror. Женщина 35 лет приобрела будущего «супруга» на интернет-аукционе, выложив за него 400 фунтов. Она отметила, что заключит с канделябром «неофициальный» брак, так как влюбилась в него сразу, как только увидела. Аманда Либерти предпочитает называть «мужа» Люмьером – именно так звали канделябр в диснеевском мультфильме «Красавица и чудовище».

Отмечается, что женщина вовсю готовиться к «свадьбе» – она организовывает торжество и уже успела приобрести кольца. К слову, в России люди предпочитают выходить замуж или жениться после 25 лет. В 2018 году граждане заключи 893 тысяч браков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что российский пранкер хочет жениться на модели, прервавшей финал Лиги Чемпионов.