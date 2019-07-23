Депутаты встали на защиту сквера на Савушкина

Депутаты петербургского законодательного собрания предложили включить два сквера в перечень зеленых насаждений общего пользования — один находится на ул. Савушкина, а другой возле Кузнечного рынка.

Сквер возле дома 116 по ул. Савушкина ранее планировалось отдать под застройку, там собирались построить многофункциональный центр, однако эту инициативу опротестовали местные жители сообщает Piter.tv. Второй сквер находится между улицей Достоевского и Кузнечным переулком, его планируется даже расширить.

«Наш город не должен превратиться в муравейник из стекла и бетона», — заявил по этому поводу спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.

Чтобы защитить эти зеленые зоны законодательно, изменения нужно внести в городской закон «О зеленых насаждениях общего пользования» будут внесены изменения. Поправки поступили на рассмотрение петербургского парламента.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что застройщиков обяжут разбивать скверы