К юбилею Великой Победы в Ленобласти обновят памятники и мемориалы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Ленобласти будет потрачено 85 млн рублей на ремонт и реставрацию памятников и мемориалов.

Во вторник, 23 июля о планах к подготовке к празднованию 75-летия Победы рассказали на заседании Консультативного совета по делам ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов при губернаторе региона, сообщает 47channel.

2020 год объявлен Годом памяти и славы в России. В рамках программы создания комфортной среды, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил высадить новые аллеи, разбить тематические парки и облагородить уже существующие.

Кроме того, на заседании рассказали что сейчас решается вопрос о присвоении Волхову звания «Город воинской доблести».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сосновом Бору установят памятник войнам локальных конфликтов. Во время проведения градостроительной комиссии в городе Сосновый Бор в Ленинградской области было выбрано место для установления нового монумента.