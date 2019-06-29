В Сосновом Бору установят памятник войнам локальных конфликтов

Во время проведения градостроительной комиссии в городе Сосновый Бор в Ленинградской области было выбрано место для установления нового монумента.

Место размещения памятника воинам локальных воин и конфликтов выбирали на протяжении нескольких месяцев. В апреле текущего года был предложен вариант установки монумента у дома 66 по улице Ленинградской. Однако позже предложение было отклонено в связи с тем, что там проходят подземные коммуникации.

Решено было поставить памятник неподалеку от стелы 50-летия Победы рядом с храмом «Неопалимая Купина». На данный момент там ведутся подготовительные работы.

Местные ветераны поддержали такое решение. Место было также одобрено представителями городской администрации и городским советом ветеранов. Открытие должно произойти уже 5 июля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что два застройщика продолжат работу над ЖК по старым условиям.