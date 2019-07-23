В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект о «дачной амнистии»

До этого "дачная амнистия" действовала в течение 13 лет, в марте 2019 года истек ее срок. Фото: pixabay

До этого "дачная амнистия" действовала в течение 13 лет, в марте 2019 года истек ее срок. Фото: pixabay

«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект пряли депутаты Госдумы во втором чтении. Следующее чтение состоится 25 июля.

Изначально планировалось, что «дачная амнистия» будет продлена до 1 марта 2022 года, но после первого чтения в законопроект внесли поправку об ограничении срока действия закона. До 1 марта 2021 года россияне смогут оформить права на недвижимость на своих земельных участках в упрощенном порядке — без направлений об их строительстве и реконструкции.

До этого «дачная амнистия» действовала в течение 13 лет, в марте 2019 года истек ее срок. За 13 лет несколько миллионов россиян смогли ей воспользоваться, однако, некоторые все равно не успели использовать эту возможность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что действие «Водной амнистии» прекратилось в Ленобласти. Более 1300 жителей Ленинградской области смогли подключиться к системам водоснабжения и водоотведения законным образом, избежав штрафов и взысканий в течение двух с половиной месяцев «Водной амнистии».