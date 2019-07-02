Действие «Водной амнистии» прекратилось в Ленобласти

Более 1300 жителей Ленинградской области смогли подключиться к системам водоснабжения и водоотведения законным образом. Фото: Pixabay

Более 1300 жителей Ленинградской области смогли подключиться к системам водоснабжения и водоотведения законным образом. Фото: Pixabay

За 2,5 месяца подключение к сетям водоснабжения в Ленобласти узаконили 1375 домохозяйства.

Более 1300 жителей Ленинградской области смогли подключиться к системам водоснабжения и водоотведения законным образом, избежав штрафов и взысканий в течение двух с половиной месяцев «Водной амнистии».

Жители Ленобласти смогли воспользоваться бесплатной возможностью узаконить свои «врезки» в трубопроводы. Они заключили договор с «Леноблводоканалом», официально став их абонентами. Теперь они начали оплачивать услуги.

Напоминаем, что «Водная амнистия» проходила в области с 15 апреля по 30 июня 2019 года. А начиная с 1 июля 2019 работники компании начнут проверять незаконные врезки, и если они выявятся, потребителя отключат без предупреждения и обязуют оплатить 3 года использования сетей. Повторное подключение будут проводиться сотрудниками ГУП «Леноблводоканал» за счет потребителя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Водоканал» огласил список самых больших должников.