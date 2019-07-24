Какаду самостоятельно разучил танец из 16 движений

Большой желтохохлый какаду Снежок самостоятельно разучил 16 танцевальных движений.

Нейробиологи, наблюдающее за попугаем, отмечают, что танцевать он начинает внезапно, каждый раз генерируя новую последовательность движений, которых ученые насчитали в общей сложности 16.

О танцевальных способностях желтохохлых какаду стало известно в начале 2000-х. Попугай по кличке Снежок попал под внимание ученых из-за того, что хозяйка пернатого выложила в интернет видеозапись, где какаду танец под музыку. После этого им заинтересовались нейробиологи из Сан-Диего и провели исследование для изучения способностей птицы.

Сейчас Снежок самостоятельно разучил уже 16 танцевальных движений. Отмечается, что каждый танец попугая уникален, так свои же движения он не повторяет.

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