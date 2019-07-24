Житель Девяткино разозлился из-за долгов по коммуналке и грозился взорвать здание УК

Мужчина хотел пойти на крайние меры из-за долга в 29 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в УМВД России по Всеволожскому району.

Мужчина, проживающий в Мурино, выложил в группе «Девяткино LIVE Мурино» пост, в котором рассказал, что разыскивает сообщника для подрыва здания управляющей компании. Он написал, что хочет устроить «салют», так как не согласен с государственным строем и не хочет платить 29 тысяч рублей за услуги ЖКХ. В тексте он также уверял, что ему нужны не только сообщники, но и взрывчатые устройства.

Странный текст привлек внимание сотрудников правоохранительных органов, которые мониторили социальные сети. Подозреваемый в подготовке к террористическому акту уже найден, им оказался 31-летний водитель. При обыске дома у мужчины нашли видеоролик, в котором он также рассуждал о желании подорвать здание УК.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что лжеминеры пытались отменить VK Fest в Петербурге.