ТК «Невский Центр» стал опекуном сетчатого жирафа из Ленинградского зоопарка

Деньги пойдут на кормежку Сони, а также на ее содержание.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили представители торгового комплекса. Теперь «Невский Центр» будет ежемесячно переводить Ленинградскому зоопарку деньги на содержание жирафа.

«Мы очень хотим внести свой вклад в дело помощи животным Ленинградского зоопарка, который работал всю блокаду»,

— рассказала Екатерина Руновская.

Про Соню говорят, что она – очень гордая и никогда не подходит к сотрудникам зоопарка, если те не предлагают ей что-нибудь вкусное. Больше всего жираф любит лопухи, которые собирают для нее в летнее время года.

К слову, мама Сони считается одной из самых возрастных представителей сетчатого жирафа – обычно они живут не дольше 25 лет, а ей было больше 35 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ястребиные совята родились в Ленинградском зоопарке впервые за 30 лет.