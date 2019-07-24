В пятницу ограничен проход судов через Дамбу

В пятницу, 26 июля, одно из судопропускных сооружений на Дамбе будет закрыто для прохода всех судов с 10 утра до 5 часов вечера.

О том, что судопропускное сооружение С-2, которое находится между северным берегом Финского залива и островом Котлин, будет закрыто послезавтра на 7 часов из-за работ по техническому обслуживанию, сообщил «Фонтанке»капитан морского порта Большой порт Санкт-Петербурга Александр Волков.

В комплексе защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений (в просторечии — Дамбе) есть два судопропускных и шесть водопропускных сооружения. Над судопропускным сооружением С-2 сооружен разводной мост, по которому судоходный фарватер пересекает Кольцевая автодорога.

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