Петербуржцы воют с ФКР и строителями из-за дома на Малой Посадской

Петербуржцы воют с ФКР и строителями из-за дома на Малой Посадской
Фото: Мойка78

Жителей не устраивает, как подрядчик отремонтировал фасад здания.

Петербуржцы пытаются отстоять корпуса А и Б дома номер 17 на Малой Посадской улице. Они уверяют, что Фонд капремонты и СпецСтрой только и делают, что уничтожают его фасад. На некоторых фотографиях, которые предоставило издание «Мойка 78», видно, что в щелях между некоторыми кирпичами спокойно помещается ладонь.

«Одним из самых явных нарушений является очистка фасада пескоструйным способом, данный вид работ не был включён в смету проведения работ, а также он не подходит для данного вида фасада»,

— говорится в письме, которое цитирует СМИ.

В ФКР заявили, что все работы были согласованы с КГИОП. Все возмущения жителей они называют необоснованными, так как подрядчик якобы ни в чем не виноват. Сотрудники ведомства заверили, что сходили к дому и подтвердили – объект еще ремонтируется и все идет по плану.

Напоминаем, что это – не первый скандал, разразившийся вокруг здания. До этого жильцы жаловались на порчу лепного декора – ее обещали восстановить до 15 октября 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в 2020 году в центре Кронштадта пройдет капремонт жилых домов.

историческое здание реставрация скандал фонд капремонта
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сеть «585» заплатит 200 тысяч за навязчивый спам
Водитель понесет наказание за наезд на пешеходов
Петербуржцы воют с ФКР и строителями из-за дома на Малой Посадской
Девушка выбросилась в окно во время обыска и погибла
Зеленский хочет уволить Кличко
Зима близко: Петербург ждет ультраполярное вторжение
Россияне экономят на порошке для стирки
У «Приморской» прорвало трубу с кипятком