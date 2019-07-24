Петербуржцы воют с ФКР и строителями из-за дома на Малой Посадской

Жителей не устраивает, как подрядчик отремонтировал фасад здания.

Петербуржцы пытаются отстоять корпуса А и Б дома номер 17 на Малой Посадской улице. Они уверяют, что Фонд капремонты и СпецСтрой только и делают, что уничтожают его фасад. На некоторых фотографиях, которые предоставило издание «Мойка 78», видно, что в щелях между некоторыми кирпичами спокойно помещается ладонь.

«Одним из самых явных нарушений является очистка фасада пескоструйным способом, данный вид работ не был включён в смету проведения работ, а также он не подходит для данного вида фасада»,

— говорится в письме, которое цитирует СМИ.

В ФКР заявили, что все работы были согласованы с КГИОП. Все возмущения жителей они называют необоснованными, так как подрядчик якобы ни в чем не виноват. Сотрудники ведомства заверили, что сходили к дому и подтвердили – объект еще ремонтируется и все идет по плану.

Напоминаем, что это – не первый скандал, разразившийся вокруг здания. До этого жильцы жаловались на порчу лепного декора – ее обещали восстановить до 15 октября 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в 2020 году в центре Кронштадта пройдет капремонт жилых домов.