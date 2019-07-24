Суд отправил в СИЗО отца, избившего ребенка дверью

Смольнинский районный суд арестовал 41-летнего Сергея Павлова, который обвиняется в избиении своего 8-летнего сына. Горе-отцу грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в понедельник пьяный Павлов, поругавшись с детьми у себя дома на 9-й Советской, толкнул свою 16-летнюю падчерицу, державшую на руках его 8-летнего сына. Мальчик упал, сильно ударившись виском, после чего папаша вдобавок двинул его комнатной дверью по спине, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Павлову предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего). Обвиняемый свою вину не признал. Теперь мужчина проведет под арестом как минимум до 22 сентября.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полицейские нашли отца-изверга, который избил ребенка дверью