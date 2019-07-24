Легендарный актер Рутгер Хауэр умер в возрасте 75 лет

В прошлую пятницу в Нидерландах после короткой болезни скончался Рутгер Хауэр — голландско-американский актер, продюсер, писатель и защитник окружающей среды.

Об этом стало известно только сегодня, в день его похорон. Актер снялся в 170 фильмах, многие из которых стали культовыми. Он прославился ролью Роя Батти в фильме «Бегущий по лезвию» 1982 года. Кроме того, Хауэра связывала многолетняя дружба с режиссером Полом Верховеном, и тот снял его в таких фильмах, как «Плоть и кровь», «Турецкие наслаждения» и «Солдаты королевы».

Рутгер Хауэр известен также по ролям маньяка в «Попутчике», разбойника в «Зове предков» и ветерана Ника Паркера в «Слепой Ярости». В 1988 году его наградили премией «Золотой глобус» за роль второго плана в мини-сериале «Побег из Собибора», а в 1999 году на родине в Нидерландах его признали «Лучшим актером столетия».

Многие называли его актером, не сыгравшим ни одной провальной роли. Однако сам он говорил о кино лишь как о работе, которая служит одной цели — благополучию его семьи. «Со временем я понял, что самое главное в моей жизни — моя жена и моя собака, — говорил Хауэр. — Они — часть моего сердца. Съемки и сценарии — это бред и ерунда. Фильмы — способ заработать денег, которые нужны мне, моей жене и моей собаке».

Сегодня миллионы поклонников по всему миру прощаются с великим актером, желая ему оказаться правым в своем утверждении: «Думаю, после настоящей смерти с нами будет то, что подсказывает нам сердце».

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