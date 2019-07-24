В США впервые за 10 лет хотят поднять минимальную зарплату до $15 в час

На данный момент зарплату подняли до $15 в час в Сиэтле и в американских штатах Калифорния и Нью-Йорк. Фото: pixabay

На данный момент зарплату подняли до $15 в час в Сиэтле и в американских штатах Калифорния и Нью-Йорк. Фото: pixabay

Власти США приняли законопроект, согласно которому в стране повысят минимальную заработную плату до $15 в час по всей территории Штатов.

За новый закон о повышении МРОТ в США проголосовал 231 представитель в палате, против высказались 199 человек. К большинству демократов присоединились лишь три республиканца. Кроме того, шесть человек из партии демократов выступили против законопроекта. Об этом пишет americaru.com.

Закон о повышении минимальной заработной платы впервые за десятилетие может привести к общему показателю минимальных окладов по всей территории США к 2025 году. На данный момент зарплату подняли до $15 в час в Сиэтле и в американских штатах Калифорния и Нью-Йорк.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что повышение МРОТ затронет лишь 4 млн россиян. Согласно нормативно-правовым актам, минимальный размер оплаты труда должен соответствовать прожиточному минимуму с ежегодной индексацией с первого января.