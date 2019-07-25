Беглову представили мини-багги на «Красном Октябре»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил один из самых старых машиностроительных заводов города.

Глава Северной столицы побывал с визитом на заводе «Красный Октябрь». С недавних пор на предприятии стала выпускаться новая продукция — мини-багги и репродукторы для новой модификации вертолета «Ка-226».

Беглову показали ход производственного процесса и новые образцы некоторой продукции, которую выпускает завод. На протяжении долгих лет «Красный Октябрь» производит силовые агрегаты для вертолетов «Ка» и «Ми», двигатели для самолетов «МиГ» и «Су».

Александр Беглов отметил, что окажет содействие промышленным предприятиям, создающим новые высокооплачиваемые места работы

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов требует прекратить передачу промышленных земель для жилой застройки.