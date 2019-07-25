Жители России хотят иметь дачу неподалеку от дома

В опросе приняли участие 1600 жителей России, 42% из них уже имеют дачный участок. Фото: pixabay.com

В опросе приняли участие 1600 жителей России, 42% из них уже имеют дачный участок. Фото: pixabay.com

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опрос, в результате которого выяснилось что почти треть россиян хотят приобрести дачу.

Как заверяет ВЦИОМ, жители отметили, что их будущий загородный дом должен располагаться не далеко от основного места жительства. Оснащение коммуникациями также имеет большое значение.

В опросе приняли участие 1600 жителей России, 42% из них уже имеют дачный участок.

Как не странно, наибольший интерес к покупке дачи выявлен у опрошенных в возрасте 18-24 лет, а также от 25-34 лет. 46% опрошенных не стали бы приобретать дачу, они являются представителями наиболее старшей возрастной группы.

Также 81% россиян в возрасте от 60 лет признались в полном отсутствии желания совершать такую покупку.

Опрос ВЦИОМ проводился в начале июля 2019 года, результаты были опубликованы сайте организации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об отношении россиян к сокращенной рабочей неделе.