Горит сервис «ЕвроАвто»

Сотрудники сервиса пытаются как можно скорее выкатить машины из боксов. МЧС отправило на место ЧС бригаду сотрудников. Фото: vk.com

Сотрудники сервиса пытаются как можно скорее выкатить машины из боксов. МЧС отправило на место ЧС бригаду сотрудников. Фото: vk.com

Автосервис «ЕвроАвто» вспыхнул сегодня, 25 июля, в Санкт-Петербурге на пересечении проспектов Богатырского и Испытателей. Очевидцы заметили задымление, после чего информация начала поступать от интернет-пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, сотрудники сервиса пытаются как можно скорее выкатить машины из боксов. МЧС отправило на место ЧС бригаду сотрудников.

Информации о пострадавших и о причинах возникновения возгорания пока нет. Сообщение о пожаре сервиса появилось в социальной сети около двух часов дня. На фотографиях очевидцев видно, что автосервис охвачен дымом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о пожаре на Балтийском заводе.