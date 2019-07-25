Пассажиров доставят из Симферополя резервным бортом

Пассажиров рейса Симферополь — Петербург, вернувшегося сегодня в аэропорт вылета из-за неполадок в системе шасси самолета, отправят из столицы Крыма резервным бортом в 21:00.

«Мы направили резерв, вылет в 21.00 по Москве», – сообщили Крыминформу в авиакомпании Red Wings, чей самолет сегодня вернулся в Симферополь. После экстренного приземления пассажиров разместили в залах ожидания и, по желанию, в гостиницах, кроме того, им организовано горячее питание и предложены напитки.

Сегодня самолет А-320 вылетел из Симферополя в 13:40, не смог убрать шасси и вернулся обратно, штатно приземлившись в 14.27 со 140 пассажирами на борту.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что самолет Red Wings не долетел до Петербурга из-за проблем с шасси