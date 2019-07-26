Кличко опять не смог выговорить фразу

Кличко опять не смог выговорить фразу
Словосочетание удалось выговорить только через 20 секунд, и то, с помощью собеседника-журналиста. Фото: wikipedia.org

Пользователи соцсетей вновь посмеялись над мэром Киева Виталием Кличко, который не смог с первого раза произнести словосочетание «Институт судебных экспертиз» на украинском языке.

Кличко начал запинаться при попытке выговорить всего три слова в ходе прямого эфира программы «Ваша свобода», чем насмешил пользователей Сети, передает телеканал РЕН-ТВ.

Он запнулся на втором слове в словосочетании «інститут судових експертиз» — вместо него он смог лишь несколько раз произнести первый слог «су», а после этого впал в ступор. В итоге, словосочетание удалось выговорить только через 20 секунд, и то, с помощью собеседника-журналиста.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кличко с радостным лицом рассказал о росте смертности в киевских больницах. Он заявил, что «раньше умирал каждый шестой человек, теперь – каждый второй». «Это очень важно», — заключил Кличко, не осознавая смысла сказанного. После того, как программу посмотрели тысячи, на мэра Киева обрушились критикой.

виталий кличко киев украинский язык
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На футболистов лондонского «Арсенала» напали с ножом
На дорогах в Выборге установили фоторадары
Начался ремонт участка Комендантского проспекта, движение ограничено
В Петербурге благоустроят сквер у «Библиотеки друзей»
Кличко опять не смог выговорить фразу
В Невском районе обнаружили свалку с копиями паспортов
Ладожский парк благоустроят к октябрю
В 2021 году все поликлиники Петербурга перейдут на новые стандарты