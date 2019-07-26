Кличко опять не смог выговорить фразу

Словосочетание удалось выговорить только через 20 секунд, и то, с помощью собеседника-журналиста. Фото: wikipedia.org

Словосочетание удалось выговорить только через 20 секунд, и то, с помощью собеседника-журналиста. Фото: wikipedia.org

Пользователи соцсетей вновь посмеялись над мэром Киева Виталием Кличко, который не смог с первого раза произнести словосочетание «Институт судебных экспертиз» на украинском языке.

Кличко начал запинаться при попытке выговорить всего три слова в ходе прямого эфира программы «Ваша свобода», чем насмешил пользователей Сети, передает телеканал РЕН-ТВ.

Он запнулся на втором слове в словосочетании «інститут судових експертиз» — вместо него он смог лишь несколько раз произнести первый слог «су», а после этого впал в ступор. В итоге, словосочетание удалось выговорить только через 20 секунд, и то, с помощью собеседника-журналиста.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кличко с радостным лицом рассказал о росте смертности в киевских больницах. Он заявил, что «раньше умирал каждый шестой человек, теперь – каждый второй». «Это очень важно», — заключил Кличко, не осознавая смысла сказанного. После того, как программу посмотрели тысячи, на мэра Киева обрушились критикой.