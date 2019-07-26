Ушел из жизни народный артист России Анатолий Торопов

Старейший актер Малого театра Анатолий Торопов скончался в Москве 25 июля. Ему было 92 года.

Сообщение о кончине актера появилось на сайте Малого театра. Причина смерти Торопова не указывается. В некрологе Малый театр высказал приносит соболезнования родным и близким артиста.

«Прощаясь с этим замечательным артистом, мы низко кланяемся его памяти и благодарим за радость общения и долгие годы служения искусству», — говорится в сообщении.

Место и время прощания с народным артистом России пока неизвестны.

Анатолий Торопов родился 14 июня 1928 года. В 1952 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был принят в труппу Малого театра, где отработал 67 лет.

Он сыграл в 13 фильмах, среди которых «Хмурый Вангур», «Северная повесть», «Угрюм-река», «Приваловские миллионы» и другие.

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